Пикина (Ушакова) Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Ушакова) Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Пётр

Мать: Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паласминникова (Пикина) Степанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарцова (Пикина) Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Семён Игнатьевич

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Арсентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пикин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пикин Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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