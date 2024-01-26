Пикина (Ушакова) Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паласминникова (Пикина) Степанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарцова (Пикина) Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикин Арсентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Пикин Игнатий Матвеевич
Смерть
Неизвестно