Пикин Арсентий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пикина) Мария Арсентьевна
Мать ребёнка: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикин Алексей Арсентьевич
Мать ребёнка: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикин Дмитрий Арсентьевич
Мать ребёнка: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919