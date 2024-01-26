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Пикин Арсентий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикин Игнатий Матвеевич

Мать: Пикина (Ушакова) Василиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пикина) Мария Арсентьевна

Мать ребёнка: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Алексей Арсентьевич

Мать ребёнка: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Дмитрий Арсентьевич

Мать ребёнка: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919

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