Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пикина) Мария Арсентьевна
Отец ребёнка: Пикин Арсентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикин Алексей Арсентьевич
Отец ребёнка: Пикин Арсентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикин Дмитрий Арсентьевич
Отец ребёнка: Пикин Арсентий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно