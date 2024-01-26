Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пикина) Мария Арсентьевна

Отец ребёнка: Пикин Арсентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Алексей Арсентьевич

Отец ребёнка: Пикин Арсентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Дмитрий Арсентьевич

Отец ребёнка: Пикин Арсентий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Арсентий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.