Ушаков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушакова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушакова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикина (Ушакова) Василиса Петровна

Мать ребёнка: Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична

Смерть
Неизвестно

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