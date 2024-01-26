Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ушакова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ушаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ушакова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Ушаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикина (Ушакова) Василиса Петровна
Отец ребёнка: Ушаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Пётр
Смерть
Неизвестно