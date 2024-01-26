Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Илья Алексеевич

Мать: Калашникова (Краснова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушакова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ушаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушакова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Ушаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикина (Ушакова) Василиса Петровна

Отец ребёнка: Ушаков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Пётр

Смерть
Неизвестно

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