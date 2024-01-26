Калашникова (Краснова) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недорубова (Калашникова) Фаина Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова (Калашникова) Алёна Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаронова (Калашникова) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Калашникова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Колпикова (Калашникова) Лукерья Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Смерть
Неизвестно