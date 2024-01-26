Калашников Тихон Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Яков Тихонович
Мать ребёнка: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Лаврентий Тихонович
Мать ребёнка: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно