Калашников Тихон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Тихон Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Илья Алексеевич

Мать: Калашникова (Краснова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Яков Тихонович

Мать ребёнка: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Лаврентий Тихонович

Мать ребёнка: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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