Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недорубов Егор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Яков Тихонович

Отец ребёнка: Калашников Тихон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашникова) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Калашников Тихон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Лаврентий Тихонович

Отец ребёнка: Калашников Тихон Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Тихон Ильич

Смерть
Неизвестно

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