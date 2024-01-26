Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недорубов Егор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Яков Тихонович
Отец ребёнка: Калашников Тихон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашникова) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Калашников Тихон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Лаврентий Тихонович
Отец ребёнка: Калашников Тихон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно