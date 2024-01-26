Недорубов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недорубов Иван

Мать: Недорубова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Иосиф Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Семён Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорубов Пётр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорубова) Мелонина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова (Недорубова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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