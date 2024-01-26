Кузнецова (Калашникова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Калашникова) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Илья Алексеевич

Мать: Калашникова (Краснова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Кузнецова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Кузнецова) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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