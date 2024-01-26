Кузнецова (Калашникова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Кузнецова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Кузнецова) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно