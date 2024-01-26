Колпикова (Калашникова) Лукерья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпикова (Калашникова) Лукерья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Калашников Илья Алексеевич

Мать: Калашникова (Краснова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпиков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Колпиков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпиков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Колпиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Колпиков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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