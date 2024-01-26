Колпикова (Калашникова) Лукерья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпиков Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Колпиков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1928
Сын: Колпиков Николай Иванович
Отец ребёнка: Колпиков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно