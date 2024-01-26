Колпиков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Колпиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1928
Сын: Колпиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Колпикова Лукерья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпиков Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Колпикова Лукерья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир в колхозе
Смерть
Неизвестно