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Колпиков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Колпиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Колпиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Колпикова Лукерья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпиков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Колпикова Лукерья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпикова Лукерья Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир в колхозе
Смерть
Неизвестно
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