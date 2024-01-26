Колпиков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпиков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1886

Сын: Колпиков Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1888

Сын: Колпиков Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Колпиков Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колпиков Арсений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Колпиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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