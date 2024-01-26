Колпиков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1888
Сын: Колпиков Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Колпиков Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Колпиков Арсений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно