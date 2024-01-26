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Колпиков Петр Васильевич

Место рождения

Berezovskaya, Danilovskiy Rayon, Volgograd Oblast, Russia

Дата рождения

23.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1886

Отец: Колпиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колпикова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Колпиков Василий Петрович

Мать ребёнка: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Гоголева (Колпикова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна

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