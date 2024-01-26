Колпиков Петр Васильевич
Место рожденияBerezovskaya, Danilovskiy Rayon, Volgograd Oblast, Russia
Дата рождения23.12.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1886
Отец: Колпиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колпикова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колпиков Василий Петрович
Мать ребёнка: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Гоголева (Колпикова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна