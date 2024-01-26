Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна
Место рождениях.Бобры
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Радостин Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колпикова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Колпиков Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1885
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колпиков Василий Петрович
Отец ребёнка: Колпиков Петр Васильевич
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Гоголева (Колпикова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Колпиков Петр Васильевич