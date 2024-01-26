Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпикова (Радостина) Елена Ефремовна

Колпикова (Радостина) Елена Ефремовна

Место рождения

х.Бобры

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1885

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Радостин Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колпикова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Колпиков Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпиков Петр Васильевич

Смерть
Около 1885
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колпиков Василий Петрович

Отец ребёнка: Колпиков Петр Васильевич

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Гоголева (Колпикова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Колпиков Петр Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.