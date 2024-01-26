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Колпиков Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1888

Отец: Колпиков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Колпиков Петр Константинович

Мать ребёнка: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Колпикова) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колпиков Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

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