Колпиков Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1888
Отец: Колпиков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1908
Рождение ребёнка
Около 1915
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колпиков Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ