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Колпиков Дмитрий Константинович

Место рождения

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

1921

Дата смерти

04.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Колпиков Константин Васильевич

Мать: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпиков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна

Военная служба
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
04.07.1942
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Колпиков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна

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