Колпиков Дмитрий Константинович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти04.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Колпиков Константин Васильевич
Мать: Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпиков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
04.07.1942
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Колпиков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна