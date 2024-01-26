Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпиков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Колпиков Дмитрий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпиков Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Колпиков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Колпиков Дмитрий Константинович

Смерть
Неизвестно

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