Колпикова (Недорубова) Анна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпиков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Колпиков Дмитрий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Колпиков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Колпиков Дмитрий Константинович
Смерть
Неизвестно