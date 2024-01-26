Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1890

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпиков Константин Васильевич

Смерть
Около 1890
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Колпиков Петр Константинович

Отец ребёнка: Колпиков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Колпикова) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Колпиков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колпиков Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Колпиков Константин Васильевич

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

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