Колпикова (Елизавета Федоровна /) Софья Софья/Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1890
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Колпиков Петр Константинович
Отец ребёнка: Колпиков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Колпикова) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Колпиков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колпиков Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Колпиков Константин Васильевич
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ