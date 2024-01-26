Краснова Пелагея Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Пелагея Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Краснов Павел Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Краснов Павел Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Краснова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Краснов Павел Антонович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Калашникова (Краснова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Краснов Павел Антонович

Смерть
Неизвестно

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