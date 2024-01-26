Дронова (Чекунова) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Чекунова) Василиса Ивановна

Место рождения

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекунов Иван Иванович

Мать: Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Дронов Емельян Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Виноградова) (Дронова) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Дронов Емельян Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Емельян Ефимович

Смерть
Неизвестно

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