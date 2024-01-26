Дронова (Чекунова) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронов Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Дронов Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова (Виноградова) (Дронова) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Дронов Емельян Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно