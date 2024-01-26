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Чумаков Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

12.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чумаков Михаил Федорович

Мать: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова (Рассказова) Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
26.08.1912

Дочь: Алексеева-Толкунова (Чумакова) Анна Борисовна

Мать ребёнка: Чумакова (Рассказова) Матрена Семеновна

Военная служба
С ?.09.1914
24-й Донской казачий полк
Смерть
12.03.1915
Причина смерти: На войне | Был убит сослуживцем казаком-калмыком, который уснул на посту и в пургу, не разобравшись застрелил Б.М.
Похороны
Неизвестно

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