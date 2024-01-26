Чумаков Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти12.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1912
Военная служба
С ?.09.1914
24-й Донской казачий полк
Смерть
12.03.1915
Причина смерти: На войне | Был убит сослуживцем казаком-калмыком, который уснул на посту и в пургу, не разобравшись застрелил Б.М.
Похороны
Неизвестно