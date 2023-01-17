город Екабпилс, город Екабпилс, Jēkabpils novads (на 2021) — Familio

Екабпилс

Jēkabpils novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
96Крейцбург IIй ЗиланстанцияводокачкеКрейцбургского, лютеранскогообществу М-В-Р железной дороги35
97КрейцбургимениеЗападная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогобарону Н. Н. Корфу, двор. , лютер.23
196ШкильтерзастенокколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
197Плевно-Шкильтерибывшая корчмаколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
198КрейцбургпоселокколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу3
266Крейцбургскийпаст.Западная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогоприходу3
267Крейцбург IстанцияЗападная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогообществу Риго-Орловской железной дороги13
279Крейцбургобщество местечкаЗападная Двина, рекаразных приходовбарону Н. Н. Корфу, двор. , лютер.457

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Jēkabpils novads
Jēkabpils100003776pilsētaEKS
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