Пикина (Чумакова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.08.1885
Дата смерти25.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пикин) ? Георгиевич
Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пикина) ? Георгиевна
Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Пикина) Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
?.05.1924
Сын: Пикин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич
Смерть
25.05.1969