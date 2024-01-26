Пикина (Чумакова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Чумакова) Мария Михайловна

Место рождения

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

?.08.1885

Дата смерти

25.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1885

Отец: Чумаков Михаил Федорович

Мать: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пикин) ? Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пикина) ? Георгиевна

Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Пикина) Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
?.05.1924

Сын: Пикин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Пикин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Пикин Георгий Андреевич

Смерть
25.05.1969

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