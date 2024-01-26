Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дронова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дронов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронов Иван Иванович
Отец ребёнка: Дронов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Иван Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно