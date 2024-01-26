Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дронова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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