Дронов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дронов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дронова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронов Иван Иванович
Мать ребёнка: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно