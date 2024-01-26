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Дронов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дронов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дронова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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