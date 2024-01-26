Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махаев Иван
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брехова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Брехов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брехов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брехов Иван
Смерть
Неизвестно