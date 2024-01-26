Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махаев Иван

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брехова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Брехов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брехов Моисей Иванович

Отец ребёнка: Брехов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брехов Иван

Смерть
Неизвестно

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