Брехов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брехова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брехов Моисей Иванович

Мать ребёнка: Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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