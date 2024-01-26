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Чумаков Филипп Федорович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

1886

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чумаков Федор Филиппович

Мать ребёнка: Чумакова (Плотникова) Мария Ивановна

Военная служба
С ?.08.1914 по ?.01.1916
32-й Донской казачий полк. Взводный, старший урядник
Бракосочетание
1916

Жена: Чумакова Вера Денисовна

Перед Первой мировой войной
Военная служба
С 1916 по 1921
Конная разведка 23-й стрелковой дивизии. Командир взвода
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Чумаков Василий Филиппович

Мать ребёнка: Чумакова Вера Денисовна

Смерть
1922

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