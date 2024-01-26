Чумаков Филипп Федорович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Чумакова (Плотникова) Мария Ивановна
Военная служба
С ?.08.1914 по ?.01.1916
32-й Донской казачий полк. Взводный, старший урядник
Бракосочетание
1916
Жена: Чумакова Вера Денисовна
Перед Первой мировой войной
Военная служба
С 1916 по 1921
Конная разведка 23-й стрелковой дивизии. Командир взвода
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Чумаков Василий Филиппович
Мать ребёнка: Чумакова Вера Денисовна
Смерть
1922