Чумаков Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияС 1810 по 1812
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1812
Отец: Чумаков Михаил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоножкина (Чумакова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова (Чумакова) Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Атаман на протяжении 25-30 лет
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Чумакова ?
Место жительства
С 1845 по 1847
Переселен, на основании документов ГАРО?!
Смерть
1905