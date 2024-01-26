Чумаков Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумаков Яков Михайлович

Чумаков Яков Михайлович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

С 1810 по 1812

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1812

Отец: Чумаков Михаил Федорович

Мать: не указана

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоножкина (Чумакова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова (Чумакова) Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Атаман на протяжении 25-30 лет
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чумаков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова ?

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Место жительства
С 1845 по 1847
Переселен, на основании документов ГАРО?!
Смерть
1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.