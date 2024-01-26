Чумаков Тихон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чумаков Яков Михайлович
Мать: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Севастьян Тихонович
Мать ребёнка: Чумакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова ?
Смерть
Неизвестно