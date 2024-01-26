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Чумакова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоножкина (Чумакова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова (Чумакова) Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чумаков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

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