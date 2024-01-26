Чумакова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоножкина (Чумакова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова (Чумакова) Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович