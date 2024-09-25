Михайло / Михаил Володимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти20.11.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Володимир Яковлевич
Мать: Неизвестно Андреевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 17 33 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Бракосочетание
Между 1745 и 1750
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мелания / Пелагея Тимофеевна
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 23 года, жена - Мелания Тимофеевна, 23 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Ко... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 23 года, жена - Пелагея Тимофеевна, 27 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1754 ст.
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Мелания / Пелагея Тимофеевна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 27 лет, жена - Пелагея Тимофеевна, 25 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 К... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1766
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло / Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Федора / Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
13.06.1775 ст.
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1778 ст.
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 35 возраст по нынешней ревизии (1782) - 54 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 71 год, жена - Евдокея Никифоровна, 61 год 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 73 года, жена - Евдокея Никифоровна, 63 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 К... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 74 года, жена - Евдокея Никифоровна, 64 года 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд №... Показать все
Смерть
20.11.1807 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 92 года причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный ... Показать все