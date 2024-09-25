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Михайло / Михаил Володимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

20.11.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Володимир Яковлевич

Мать: Неизвестно Андреевна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 17 33 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Бракосочетание
Между 1745 и 1750

Жена: Мелания / Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мелания / Пелагея Тимофеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 23 года, жена - Мелания Тимофеевна, 23 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Ко... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 23 года, жена - Пелагея Тимофеевна, 27 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1754 ст.

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Мелания / Пелагея Тимофеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 27 лет, жена - Пелагея Тимофеевна, 25 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 К... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1766

Жена: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло / Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Федора / Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
13.06.1775 ст.

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1778 ст.

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 35 возраст по нынешней ревизии (1782) - 54 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 71 год, жена - Евдокея Никифоровна, 61 год 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 73 года, жена - Евдокея Никифоровна, 63 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 К... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 74 года, жена - Евдокея Никифоровна, 64 года 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд №... Показать все
Смерть
20.11.1807 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 92 года причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный ... Показать все

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