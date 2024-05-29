Михайло / Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1766
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 16 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
До 1789
Жена: Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
18.01.1789 ст.
Дочь: Аксинья / Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Никифоровна
дата крещения - 18.01.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Федора Михайловна Источник: Архив Государств... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 26 лет, жена - Ульяна Никифоровна, 24 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 28 лет, жена - Ульяна Никифоровна, 26 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 28 лет, жена - Ульянея Никифоровна, 27 лет 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 69 лет, жена - Ульяна Никифоровна, 70 лет 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 72 10 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомо... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 77 9 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные вед... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850