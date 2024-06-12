Акилина Михайловна 13.06.1775 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1775 ст.

Дата смерти

10.07.1780 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1775 ст.

Отец: Михайло / Михаил Володимирович

Мать: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Смерть
10.07.1780 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рожедствино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 причина - от оспы Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Вла... Показать все

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