Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1775 ст.
Дата смерти10.07.1780 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1775 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Смерть
10.07.1780 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рожедствино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 причина - от оспы Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Вла... Показать все