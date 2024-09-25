Евдокея / Авдотья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1763 и 1766
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло / Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Федора / Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
Рождение ребёнка
13.06.1775 ст.
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1778 ст.
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 61 год, муж - Михайло Володимирович, 71 год 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № ... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 63 года, муж - Михайло Володимирович, 73 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 64 года, муж - Михайло Володимирович, 74 года 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд ... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830