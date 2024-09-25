Евдокея / Авдотья Никифоровна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокея / Авдотья Никифоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Между 1763 и 1766

Муж: Михайло / Михаил Володимирович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло / Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Федора / Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Рождение ребёнка
13.06.1775 ст.

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1778 ст.

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 61 год, муж - Михайло Володимирович, 71 год 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № ... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 63 года, муж - Михайло Володимирович, 73 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 ... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 64 года, муж - Михайло Володимирович, 74 года 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд ... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830

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