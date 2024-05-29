Андрей Михайлович 19.08.1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.08.1778 ст.

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1778 ст.

Отец: Михайло / Михаил Володимирович

Мать: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 4 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 13 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Дат... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 16 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 17 лет, холост 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во лист... Показать все
Бракосочетание
02.11.1796 ст.

Жена: Ксения Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 136. Метрические книги и брачные... Показать все
Смерть
После 1796
нет в ИР 1830

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