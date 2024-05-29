Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.08.1778 ст.
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1778 ст.
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 4 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 13 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Дат... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 16 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 17 лет, холост 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во лист... Показать все
Бракосочетание
02.11.1796 ст.
Жена: Ксения Ивановна
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 136. Метрические книги и брачные... Показать все
Смерть
После 1796
нет в ИР 1830