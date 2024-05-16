Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1796 ст.
Муж: Андрей Михайлович
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 136. Метрические книги и брачные... Показать все
Смерть
После 1796
нет в ИР 1830