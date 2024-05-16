Ксения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Ивановна

Ксения Ивановна

Место рождения

Кичибухино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Кичибухино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.11.1796 ст.

Муж: Андрей Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 136. Метрические книги и брачные... Показать все
Смерть
После 1796
нет в ИР 1830

Мы используем куки для улучшения работы сайта.