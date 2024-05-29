Федора / Феодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 8 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Восприемник
18.01.1789 ст.
Восприемник у Аксиньи Михайловны, дочери Михаила Михайловича
Бракосочетание
Между 1791 и 1804
Муж: Неизвестно
Восприемник
17.11.1791 ст.
Восприемник у Екатерины Ивановны, дочери Ивана Михайловича, девка
Восприемник
14.10.1804 ст.
Восприемник у Прасковьи Ивановны, дочери Ивана Михайловича, крестьянская жена
Смерть
После 1804