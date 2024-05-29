Федора / Феодора Михайловна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федора / Феодора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Михайло / Михаил Володимирович

Мать: Евдокея / Авдотья Никифоровна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 8 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Восприемник
18.01.1789 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Аксиньи Михайловны, дочери Михаила Михайловича
Бракосочетание
Между 1791 и 1804

Муж: Неизвестно

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник
17.11.1791 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Екатерины Ивановны, дочери Ивана Михайловича, девка
Восприемник
14.10.1804 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Прасковьи Ивановны, дочери Ивана Михайловича, крестьянская жена
Смерть
После 1804

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