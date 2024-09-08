Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1836 и 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1770
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 12 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
До 1789
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: (Предп Ларионова) Дарья Ларионовна
дата крещения - 08.01.1790 ФИО восприемников - того же уезда вотчины помещика Василия Ивановича сына Палчинова(?) села Алексина крестьянская жена Федора Михайловна Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Р... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1791 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: (Предп Ларионова) Дарья Ларионовна
дата крещения - 21.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Федора Михайловна Источник: Архив Государств... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 23 года, жена - Дарья Ларионовна, 22 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 27... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 25 лет, жена - Дарья Ларионовна, 24 года 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-в... Показать все
Рождение ребёнка
1795
Сын: Хазов Федор Иванович
Мать ребёнка: (Предп Ларионова) Дарья Ларионовна
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 26 лет, жена - Дарья Ларионовна, 25 лет 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271.... Показать все
Восприемник
15.10.1797 ст.
Восприемник у Лукьяна Алексеевича, сына Алексея Михайловича
Рождение ребёнка
14.10.1804 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: (Предп Ларионова) Дарья Ларионовна
дата крещения - 17.10.1804 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Феодора Михайловна Источник: Архив Государственное... Показать все
Восприемник
01.09.1819 ст.
Восприемник у Хазова Моисея Федоровича
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 61 год, жена - Дарья Ларионовна, 60 лет 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 67 лет, жена - Дарья Ларионовна, 66 лет 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-... Показать все
Смерть
Между 1836 и 1840