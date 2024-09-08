Хазов Федор Иванович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

20.04.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Иван Михайлович

Мать: (Предп Ларионова) Дарья Ларионовна

Бракосочетание
До 1819

Жена: Хазова Прасковья / Праскева Сидоровна / Исидоровна

Рождение ребёнка
01.09.1819 ст.

Сын: Хазов Моисей Федорович

Мать ребёнка: Хазова Прасковья / Праскева Сидоровна / Исидоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.09.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хазов Никита Федорович

Мать ребёнка: Хазова Прасковья / Праскева Сидоровна / Исидоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хазов Федор Федорович

Мать ребёнка: Хазова Прасковья / Праскева Сидоровна / Исидоровна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 35 лет, жена - Прасковья Сидоровна, 37 лет 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 41 год, жена - Праскева Сидоровна, 43 года 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 К... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 45 лет, жена - Праскева Сидоровна, 47 лет 10 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт ... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 50 лет, жена - Праскева Федоровна, 52 года 9 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт ... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 55 лет, жена - Праскева Сидоровна, 57 лет 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 60 лет, жена - Прасковья Сидоровна, 62 года 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Смена фамилии
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 фамилия - Хазов.
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 64 года, жена - Прасковья Исидоровна, 67 лет 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 67 лет, жена - Прасковья Исидоровна, 64 года 21 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Смерть
20.04.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Хазов место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 22.04.1867 возраст - 72 причина - натурально Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пересл... Показать все

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