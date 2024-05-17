Хазов Никита Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 4 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 10 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Разде... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 14 10 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомо... Показать все
Бракосочетание
Между 1844 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 19 лет, жена - Акулина Ивановна, 20 лет 9 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Военная служба
1850
нет в ИР 1850, жена - солдатка
Смерть
Неизвестно