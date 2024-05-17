Хазова Акулина / Акилина Ивановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазова Акулина / Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1844 и 1845

Муж: Хазов Никита Федорович

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 20 лет, муж - Никита Федорович, 19 лет 9 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 25 лет, солдатка 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 14... Показать все
Смерть
После 1850

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