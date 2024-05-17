Хазов Моисей Федорович
Место рождения
Дата рождения01.09.1819 ст.
Дата смертиМежду 1819 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1819 и 1830
Рождение
01.09.1819 ст.
дата крещения - 02.09.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все