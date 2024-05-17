Хазов Моисей Федорович 01.09.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазов Моисей Федорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.09.1819 ст.

Дата смерти

Между 1819 и 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1819 и 1830
Рождение
01.09.1819 ст.

Отец: Хазов Федор Иванович

Мать: Хазова Прасковья / Праскева Сидоровна / Исидоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.09.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все

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