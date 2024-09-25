Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.03.1754 ст.
Дата смертиМежду 1797 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1754 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 1 год 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Р... Показать все
Бракосочетание
01.11.1775 ст.
оба первым браком Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 9 возраст по нынешней ревизии (1782) - 28 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской обл... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 38 лет, жена - Катерина Яковлевна, 38 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 27... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1793 ст.
Дочь: Прасковья (старшая) Алексеевна
Мать ребёнка: Катерина / Екатерина Яковлевна
дата крещения - 14.10.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Праскева Алексеевна Источник: Архив Государственн... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 39 лет, жена - Екатерина Яковлевна, 36 лет 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1794 ст.
Дочь: Прасковья (младшая) Алексеевна
Мать ребёнка: Катерина / Екатерина Яковлевна
дата крещения - 29.10.1794 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Стефанида Федоровна Источник: Архив Государственн... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 39 лет, жена - Екатерина Яковлевна, 36 лет 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 2... Показать все
Смерть
Между 1797 и 1830
Рождение ребёнка
15.10.1797 ст.
Сын: Лукьян Алексеевич
Мать ребёнка: Катерина / Екатерина Яковлевна
дата крещения - 15.10.1797 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все