Прасковья (младшая) Алексеевна 28.10.1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья (младшая) Алексеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.10.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
28.10.1794 ст.

Отец: Алексей Михайлович

Мать: Катерина / Екатерина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.10.1794 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Стефанида Федоровна Источник: Архив Государственн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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