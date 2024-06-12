Прасковья (младшая) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1794 ст.
Отец: Алексей Михайлович
дата крещения - 29.10.1794 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Стефанида Федоровна Источник: Архив Государственн... Показать все
Смерть
Неизвестно