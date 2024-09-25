Катерина / Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиМежду 1797 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
место рождения: в МК 1775 с.Рождествино в записи о браке и брачном обыске - с.Давыдово в 4 РС (1782) с.Рождествино - дер.Безмино
Бракосочетание
01.11.1775 ст.
Муж: Алексей Михайлович
оба первым браком Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 25 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 38 лет, муж - Алексей Михайлович, 38 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1793 ст.
Дочь: Прасковья (старшая) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
дата крещения - 14.10.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Праскева Алексеевна Источник: Архив Государственн... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 36 лет, муж - Алексей Михайлович, 39 лет 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-в... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1794 ст.
Дочь: Прасковья (младшая) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
дата крещения - 29.10.1794 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Стефанида Федоровна Источник: Архив Государственн... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 36 лет, муж - Алексей Михайлович, 39 лет 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Смерть
Между 1797 и 1830
Рождение ребёнка
15.10.1797 ст.
Сын: Лукьян Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
дата крещения - 15.10.1797 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все