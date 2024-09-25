Мелания / Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1745 и 1750
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
Упоминание
1750
В ИР 1750 имя - Мелания, возраст - 23 года, муж - Михайло Володимирович, 23 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 120... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 имя - Пелагея, возраст - 27 лет, муж - Михайло Володимирович, 23 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1754 ст.
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 имя - Пелагея, возраст - 25 лет, муж - Михайло Володимирович, 27 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 120... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763