Мелания / Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания / Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1745 и 1750

Муж: Михайло / Михаил Володимирович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 имя - Мелания, возраст - 23 года, муж - Михайло Володимирович, 23 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 120... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 имя - Пелагея, возраст - 27 лет, муж - Михайло Володимирович, 23 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1754 ст.

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михайло / Михаил Володимирович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 имя - Пелагея, возраст - 25 лет, муж - Михайло Володимирович, 27 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 120... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763

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