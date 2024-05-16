Ульяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1830 и 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1789
Рождение ребёнка
18.01.1789 ст.
Дочь: Аксинья / Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Михайлович
дата крещения - 18.01.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Федора Михайловна Источник: Архив Государств... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 24 года, муж - Михайло Михайлович, 26 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 27... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 26 лет, муж - Михайло Михайлович, 28 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-в... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 27 лет, муж - Михайло Михайлович, 28 лет 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 70 лет, муж - Михайло Михайлович, 69 лет 10 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Смерть
Между 1830 и 1836