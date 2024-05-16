Аксинья / Ксения Михайловна 18.01.1789 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксинья / Ксения Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.01.1789 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1789 ст.

Отец: Михайло / Михаил Михайлович

Мать: Ульяна Никифоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.01.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Федора Михайловна Источник: Архив Государств... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 3 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 5 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 6 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты ... Показать все
Смерть
После 1795

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